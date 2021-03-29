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مصر.. حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة (صورة)

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مصر.. حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة (صورة)
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شب حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة الموجودة على طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، بعدما خرجت ألسنة لهب عظيمة خارج المصنع .

مصر.. حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة (صورة)صورة من المصنع بعد الحريق
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وقال مصدر أمني لصحيفة "الوطن" المصرية، إن قوات الحماية المدنية قامت بدفع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم المساعدة في حال وجود مصابين أو ضحايا.

وكان الحريق اندلع في مصنع إسكندرية للكارتون الموجود في الكيلو 59 من طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وبدأ في حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب قول محمد السيد، موظف بإدارة الماليات للمصنع.

ويضيف محمد أن الحريق التهم المصنع بالكامل وقضى على بضاعة تتخطى الـ 20 مليون جنيه.

المصدر: الوطن

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