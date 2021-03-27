مصر.. حريق كبير بمحال مجاورة لمحطة قطار الزقازيق (صور + فيديو)

اندلع حريق كبير مساء يوم السبت في بعض المحلات التجارية المجاورة لمحطة قطار "سكة حديد الزقازيق" بمحافظة الشرقية في مصر.

وسارعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، لمحاولة إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما فرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادث، بينما تواجدت سيارات الإطفاء والإسعاف ورجال الدفاع المدني خلال محاولة السيطرة على الحريق.

عاجل : حريق بمحطة قطار الزقازيق ربنا يستر البلد فيها حاجه غلط pic.twitter.com/QhqqhbkMkZ — Aya Nour (@Ayan0urr) March 27, 2021

- نشوب حريق في عدد من الأكشاك الخشبيه بمنطقه عرابي بـ #الزقازيق القريبه من محطه #قطار_الزقازيق ، وقد تم السيطره الكليه علي الحريق واخماده بواسطه قوات الدفاع المدني بوزاره الداخليه ..

"الحمد لله عدت علي خير" ..🙏#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/W5zb13V1Ce — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) March 27, 2021

محطه الزقازيق بتولع 💔 pic.twitter.com/d8OmK6pDiX — الأمير فاصوليان (@M39457876) March 27, 2021

#عاجل

حريق هائل بالقرب من محطة قطار الزقازيق محافظة الشرقية.

يا رب سلم يا رب🙏 pic.twitter.com/6bCm4Zu707 — بلحه إبن أبي عجوه (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) March 27, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية