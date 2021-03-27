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مصر.. حريق كبير بمحال مجاورة لمحطة قطار الزقازيق (صور + فيديو)

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مصر.. حريق كبير بمحال مجاورة لمحطة قطار الزقازيق (صور + فيديو)
RT @Eslll7970Gladii
مصر.. حريق كبير بمحال مجاورة لمحطة قطار الزقازيق
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اندلع حريق كبير مساء يوم السبت في بعض المحلات التجارية المجاورة لمحطة قطار "سكة حديد الزقازيق" بمحافظة الشرقية في مصر.

وسارعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، لمحاولة إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما فرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادث، بينما تواجدت سيارات الإطفاء والإسعاف ورجال الدفاع المدني خلال محاولة السيطرة على الحريق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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