احتراق سيارة تابعة للتحالف الدولي بعد استهدافها جنوب العراق (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا في محافظتين بجنوب العراق.

وقال مراسل RT، إن "شاحنة عراقية توصل الدعم اللوجستي إلى التحالف الدولي، تعرضت إلى الاستهداف بعبوة ناسفة في محافظة ذي قار، مما أدى إلى احتراقها".

وأضاف، أن "عبوة أخرى انفجرت صباح اليوم على رتل آخر في محافظة بابل جنوب البلاد أيضا".

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يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

المصدر: RT