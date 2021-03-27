 
مباشر

التحالف الدولي ينفي وصول قوات مسلحة إلى العراق

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي ينفي وصول قوات مسلحة إلى العراق
التحالف الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q22p

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وصول قوات قتالية إلى العراق للمشاركة في عملياته هناك.

وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب) في التحالف، أن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".

وأضاف، أن "جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة قيادة العمليات المشتركة العراقية".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: واشنطن وبغداد سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل
البيت الأبيض: واشنطن وبغداد سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل

يذكر أن معلومات تداولتها وسائل إعلام خلال الساعات الماضية أشارت إلى وصول قوة أمريكية قتالية إلى العراق.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا