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البيت الأبيض: واشنطن وبغداد سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل

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البيت الأبيض: واشنطن وبغداد سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل
Reuters TOM BRENNER
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ونظيرتها العراقية ستعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أن "الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، حتى لا يعيد تنظيم داعش (الإرهابي) تجميع صفوفه".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد في 18 مارس الحالي، وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق.

وقال إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".

وأضاف: "هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية".

وأشار صالح إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حاليا في العراق لا يتجاوز الـ 2500 عنصر.

المصدر: "رويترز" + RT

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