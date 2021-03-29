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لحظة بلحظة.. شاهد تحرك السفينة الجانحة في السويس على موقع تتبع السفن

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. شاهد تحرك السفينة الجانحة في السويس على موقع تتبع السفن
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أظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد فجر اليوم الاثنين.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

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الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن، أن "إيفر جيفن"  أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

المصدر: RT

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