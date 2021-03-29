 
مباشر
عاجل
مصدر بقناة السويس: تشغيل محركات السفينة إيفر جيفن بعد إعادة تعويمها استعدادا لإبحارها

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أخبار العالم العربي

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
Reuters Mohamed Abd El Ghany
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2c8

أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر حسابها على "تويتر"، أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة  Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شحن، أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.

وفي وقت سابق فجر اليوم الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا