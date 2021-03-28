السلطات المصرية تعتقل أردنيا يملك أكبر مزرعة للحشيش في السويس

ألقت السلطات المصرية القبض على أردني، يملك أكبر مزرعة لزراعة الحشيش المخدر في محافظة السويس.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن "مالك مزرعة مخدرات اعترف بتصنيع مخدر الحشيش وخلطه بمواد سامة، وأنه كان يرسل عبر "الواتس آب" سر الخلطة لتاجر المخدرات بالمجان".

وأكدت تحقيقات النيابة أنه "تم ضبط رسائل بهاتفه تجمعه مع تجار مواد مخدرة يشرح لهم كيف يخلطون المواد المخدرة".

واعترف المتهم بأن تجار المخدرات كانوا يستخدمون طرق الخلطة التي كان يرسلها ويضاعفون أرباحهم من تجارة الحشيش، وأنه لم يأخذ منهم أموالا مقابل سر الخلطة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم وشريكه في ملكية مزرعة المخدرات كانا يقيمان معا داخل المزرعة طوال الفترة الماضية، وأنه يعيش في مصر منذ سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي محكمة السويس قرر تجديد حبس مالك المزرعة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المصدر: "خبرني"