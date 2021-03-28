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اليونان تعرب عن استعدادها للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر السويس

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اليونان تعرب عن استعدادها للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر السويس
Reuters
اليونان تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة لإعادة الملاحة في قناة السويس
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أعربت اليونان عبر وزارة خارجيتها لإدارة قناة السويس عن استعدادها لدعم جهود مصر لإعادة الملاحة عبر القناة، سواء على مستوى قطر السفينة الجانحة، أو أعمال التجريف.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان عنها يوم السبت: باعتبارنا أمة بحرية بامتياز، ونمتلك أكبر أسطول تجاري في العالم، نولي أهمية خاصة لقيمة الملاحة الحرة دون عوائق في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب نهتم كثيرا بما يتعلق بجنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفين" في قناة السويس.

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وأضاف البيان: "يتابع الجانب اليوناني التطورات عن كثب، على أمل أن تكون قناة السويس متاحة مرة أخرى للملاحة الدولية في القريب العاجل".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع أن العمل مستمر 24 ساعة لتعويم السفينة الجانحة، وأن 10 قاطرات وجرافتين تعمل بنظام الشد والدفع لتحرير السفينة.

وقال: "في الوقت الحالي المد عال.. ونستغل هذه الفترة في القطر والدفع بالجرافات".

وأضاف: "تمكنا من تحرير دفة السفينة، وهي الآن تتحرك بـ30 درجة يمينا ومثلها يسارا، والرفاس يعمل الآن، كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك، وإن شاء الله تستمر الجرافات في عملها، إذ تمكنت من خلق مستوى للمياه تحت الرفاسات والدفة".

وأشار إلى أن جنوح السفينة جاء نتيجة عدة أخطاء تزامنت، وأن السفينة أخذت اتجاها خاطئا.

المصدر: وكالات

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