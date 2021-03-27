غزة.. عائلة الخضري تنظم وقفة احتجاجية مطالبة السعودية بالإفراج عن نجليها (صور + فيديو)

نظمت عائلة الخضري الفلسطينية في قطاع غزة وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات، مطالبة السعودية بالإفراج عن نجليها المعتقلين بالمملكة منذ أبريل 2019.

ونظمت العائلة وقفتها بمدينة غزة، حيث شارك فيها العشرات من أبنائها لمطالبة السعودية بالإفراج عن محمد الخضري (83 عاما)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر هاني.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، إلى الإفراج عنهما.

وقال عبد الماجد شقيق محمد الخضري: "جئنا لنقول للعالم إن هناك إنسانا (محمد الخضري) وقع عليه ظلم، ومسجون في السعودية، يعاني من مرض السرطان الذي لم يشفع له ليفرج عنه".

📷 صور | وقفة شموع صامتة.. ينظمها وجهاء ورجال وشباب وأطفال عائلة الخضري بغزة؛ تضامنًا مع الدكتور محمد الخضري ونجله، المختطفين لدى السلطات السعودية. pic.twitter.com/m9kSSx8YnY — فلسطين بوست (@plespost) March 27, 2021

وأضاف: "الخضري مقيم إقامة رسمية وقانونية في السعودية"، ولفت إلى أن العائلة راسلت ملك السعودية وولي عهده للإفراج عن الموقوفين دون استجابة.

ودعا شقيق الخضري "أحرار العالم" للوقوف معهم في القضية والضغط على السعودية للإفراج عن الموقوفين.

وقفة تضامن، وصرخة استغاثة من #غزة العزة إلى #المملكة_العربية_السعودية المباركة، ما ينفعكم سجن رجل أجتمع عليه العمر والمرض والسجن،وكل ذنبه أنه يقول:"بلاد العرب أوطاني.. وكل العرب إخواني".

أطفال عائلة الخضري؛ خرجوا الليلة وكلهم أمل في #السعودية وقادتها.#محمد_الخضري#الحرية_للخضريpic.twitter.com/WFoZo2XEau — Mohammed محمد (@MohammedATaqiya) March 27, 2021

وفي 23 مارس الجاري قالت حركة حماس إن تدهورا كبيرا طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري المعتقل هناك منذ عام 2019.

وفي سبتمبر 2019، أعلنت حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن القضية أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.

المصدر: وكالات