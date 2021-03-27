مصر تؤكد ضرورة إبرام اتفاق حول "سد النهضة" في أقرب فرصة

استقبل حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية يوم السبت، دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان لبحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي في المنطقة والتي تشمل كل من مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية.

وأكد نائب وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبا بعملية الملء.

كما استعرض حمدي سند لوزا ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.

المصدر: RT