RT تنشر تفاصيل ما حدث في بغداد.. كيف فجر تاجر مخدرات نفسه أثناء الاعتقال

تحدث مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن تفاصيل حادثة مقتل ضابط أمن عراقي وتاجر مخدرات "خطير" في العاصمة بغداد الليلة الماضية.

وقال المصدر لـRT، إن "قوة من الأمن الوطني العراقي توجهت منتصف ليلة السبت إلى منطقة الشعب جنوب العاصمة في واجب لاعتقال أحد أخطر تجار المهدرات في بغداد".

وأضاف، أن "قوة الاستطلاع الخاصة بالجهاز انتشرت في المنطقة وكانت ترصد عودة الهدف الذي كان في عملية نقل بضاعة، وكان ذلك بحوالي الساعة الثانية فجرا".

وأشار المصدر إلى أن "الهدف جاء عبر دراجة نارية، ومباشرة تحركت باتجاهه سيارات الأمن الوطني، وتمكنت من إيقافه من خلال الاصطدام بدراجته".

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وتابع: "بعد الاصطدام به وقع على الأرض، ومباشرة قفز من السيارة أحد ضباطها وبطحه أرضا لاعتقاله، لكن تاجر المخدرات كان يحمل في يده قنبلة يدوية أخرجها وفجر نفسه والضابط معا وقتلا على الفور".

ووفقا للمصدر، فإن دراجة التاجر كانت تحتوي على قنابل يدوية وأسلحة، تفجرت بدورها وأصابت مسؤولا في فرقة الاعتقال عندما فجر التاجر قنبلته اليدوية".

المصدر: RT