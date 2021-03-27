القاهرة تعلن خفض حصيلة قتلى حادث قطاري سوهاج وتفسر السبب

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أن الحصيلة النهائية لحادث قطاري سوهاج، هي 185 إصابة و19 وفاة، بالإضافة إلى 3 أكياس أشلاء متفرقة، ما يمثل انخفاضا عن الحصيلة السابقة.

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وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إنه بعد التدقيق تم نقل 64 حالة إصابة ووفاة من الأهالي، منها 20 في حالة غيبوبة تامة تعاني من إصابات في الرأس ونزيف داخلي.

من الجدير ذكره، أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أن عدد الضحايا 32، وعزت الوزيرة ذلك، إلى وجود إصابات نزيف بالرأس تم الإبلاغ عنها على أنها وفيات.

المصدر: RT

القاهرة- ناصر حاتم