لبنان يعلن عن إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيدي الفصح والفطر

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان بيانا يوم الجمعة، أعلنت فيه إجراءات القيود والإغلاق في المرحلة المقبلة وضمنا خلال عطلة عيدي الفصح والفطر.

ونشرت الوكالة اللبنانية للإعلام الإجراءات الجديدة:

– يلغى تدبير حظر الخروج والولوج المعمول به حاليا.

– يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية، محال البيع بالتجزئة، ​المطاعم​ والمقاهي المحدد بالتعاميم السابقة، لغاية الساعة 21:00، مع التقيد بالإجراءات الوقائية كافة والشروط المعممة.

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– تقيد كافة القطاعات غير المذكورة في البيان الحالي بالإجراءات والشروط الوقائية المعممة سابقا لجهة الإستحصال على أذونات من المنصة، على أن يتقيد كافة المواطنين بطلب الأذونات إلى الأماكن القابلة للإكتظاظ.

– التشديد على الالتزام بارتداء ​الكمامة​، والتباعد الاجتماعي، واتباع البروتوكولات والإجراءات والتدابير الوقائية المتعلّقة بفيروس كورونا.

– حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية (أعراس، تقبّل تعازي،).

– إبقاء الحانات و​الملاهي الليلية​ مقفلة حتى إشعار آخر.

– الإبقاء على دور السينما، المسارح وقاعات التسلية للأولاد مقفلة حتى إشعار آخر.

– الإبقاء على الأسواق الشعبية مقفلة (باستثناء تلك المخصصة لبيع الأغذية والمأكولات)، والتشدد في ضبط وإغلاق المخالفة منها.

– التأكيد على ضرورة إجراء فحوصات PCR كل 14 يوم وتحميل النتائج على المنصة "impact" لكافة الموظفين والعاملين والمستخدمين في القطاع العام والموظفين والعاملين في القطاع الخاص، والذين هم على احتكاك مباشر مع الزبائن والمواطنين بحيث يستثنى الذين تلقوا اللقاح والذين أصيبوا بوباء كورونا سابقا ضمن مهلة ستة أشهر.

– الطلب من لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا إعادة تفعيل العمل بخطة الإغلاق الكامل للمناطق (Heat Map)، التي اعتمدت سابقا بهدف السيطرة على بؤر الإنتشار الوبائي فيها.

جدير بالذكر أن لبنان تلقى يوم الجمعة الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي استورده القطاع الخاص للمساعدة في تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

RT

RT

المصدر: وكالات