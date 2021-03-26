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لبنان على مشارف الموجة الثالثة من كورونا ودعوات لتمديد التعبئة 6 أشهر

أخبار العالم العربي

لبنان على مشارف الموجة الثالثة من كورونا ودعوات لتمديد التعبئة 6 أشهر
Reuters
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن البلاد على مشارف الموجة الثالثة لتفشي كورونا، وقد تكون أخطر من سابقاتها، لافتا إلى ضرورة تمديد التعبئة العامة 6 أشهر.

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وأشار دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، إلى أن انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.

وأكد دياب أنه يتبنى تمديد التعبئة العامة في البلاد 6 أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية سبتمبر.

وسجل لبنان لغاية اليوم 452,281 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد وفيات الفيروس إلى 5,964.

المصدر: النشرة + worldometers.info

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