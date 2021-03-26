الحكومة المصرية تضاعف تعويضات ذوي ضحايا حادث القطارين

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء يوم الجمعة، بأنه تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل فقيد.

إقرأ المزيد

وتوجه مصطفى مدبولي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.

وأكد مدبولي أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للدولة، وتحركت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثامين الضحايا وتوجيه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي للتعامل مع الحادث.

وأوضح أن هناك تعليمات من السيسي بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتقديم العناية اللازمة للمصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 91 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري