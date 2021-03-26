اصطدام قطارين في مصر

أكد مصدر بهيئة الإسعاف في مصر، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

إقرأ المزيد

وتلقت الأجهزة التنفيذية وهيئة السكة الحديد بلاغا بوجود حادث تصادم قطارين وجار اتخاذ اللازم.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.

وأمر الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد.

وأشار إلى أن وزير النقل سينتقل إلى موقع حادث تصادم القطارين، لمتابعة آثاره، منوها إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

من جانبه، أمر النائب العام المصري بتحقيق عاجل في حادث تصادم القطارين بسوهاج.

المصدر: RT + الوطن + اليوم السابع