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شاهد.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في مصر
Reuters
سكك الحديد في مصر (أرشيف)
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اصطدام قطار برافعة في محافظة أسيوط المصرية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة أسوان على تقاطع سكك حديد فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، التقاطع وهو مغلق مما أدى إلى اختراق ذراع الرافعة كابينة جرار القطار ومقتل مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة السكة، ويجري سحب العربة من أسفل جرار القطار".

شاهد.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في مصر
شاهد.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في مصر
شاهد.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في مصر

ناصر حاتم

المصدر: RT

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