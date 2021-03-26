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الدفاع التركية: تحييد 5 من الكردستاني شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية: تحييد 5 من الكردستاني شمالي سوريا
Reuters KHALIL ASHAWI
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، قالت إنهم حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تويتر" إن القوات الخاصة التركية (الكوماندوز ) حيدت 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، أطلقوا النار تجاه منطقة عملية "نبع السلام" وحاولوا التسلل إليها، بهدف زعزعة أجواء الأمان والاستقرار فيها".

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وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الاثنين تحييد 35 عنصرا من "العمال الكردستاني" في الأيام الثلاثة السابقة في المنطقة التي سيطر عليها الجيش التركي وقوات موالية له جراء عملية شنتها أنقرة في أكتوبر عام 2019 ضد الوحدات الكردية شرقي الفرات وأطلقت عليها اسم "نبع السلام".

المصدر: الأناضول

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