شاب مصري يرد جميل الدكتور مجدي يعقوب بجدارية على منزله (صورة)

أهدى شاب من أبناء النوبة بمحافظة أسوان جدارية في قريته لطبيب القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب، الذي أنقذ حياته بعملية جراحية أجراها له بالمجان.

وقال محمد أحمد بسطاوي البالغ 44 عاما، وهو أحد أبناء قرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان: "منذ حوالى سنتين تدهورت حالتي الصحية وبعد متابعة مع أحد أطباء القلب بمدينة أسوان، أكد لي أني أحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح لتغيير 3 صممات بالقلب".

تابع: "نصحني الطبيب بالتوجه إلى مركز القلب بأسوان" .. "بعد فترة صغيرة تم تحديد موعد للجراحة الدقيقة والتي أجراها لي جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بنفسه".

وأضاف أنه ردا للجميل قرر رسم جدارية للدكتور مجدي يعقوب على جدران منزله بالنوبة، وعلق قائلا: "هذا أقل واجب ممكن أعمله".

المصدر: اليوم السابع