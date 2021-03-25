سوريا.. المجموعات المسلحة تمنع خروج المدنيين من معبر ترنبة سراقب في ريف إدلب

أفادت مراسلتنا في سوريا، اليوم الخميس، بعدم تسجيل أي حركة خروج من معبري ترنبة- سراقب بريف إدلب الشرقي بسوريا، وأبو الزندين بريف حلب، منذ افتتاحهما صباح اليوم.

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وقالت مصادر أهلية من داخل إدلب: إن "المسلحين هددوا المدنيين في حال الخروج عبر المعبر".

وأكدت الجهات الحكومية السورية، تجهيز كافة الاستعدادات على المعابر من وسائل نقل، وفرق طبية، وسيارات إسعاف، وعناصر شرطة لتسوية أوضاع المواطنين في حال خروجهم".

وافتتح صباح اليوم الخميس معبر ترنبة ـ سراقب في ريف إدلب الشرقي بسوريا، وذلك حسب اتفاق توصل إليه أمس الجانب الروسي مع التركي، ويشمل افتتاح 3 معابر.

وقالت وكالة "سانا" إن معبر ترنبة في منطقة سراقب افتتح "لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب".

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس قضى بافتتاح 3 معابر هي: معبر ترنبة ـ سراقب في إدلب، ومعبر أم الزندين ـ الباب في حلب، إضافة إلى معبر ميزناز مع ريف حلب الجنوبي.

المصدر: RT