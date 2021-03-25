وزير الري المصري: نتعامل مع التحديات في مجال المياه من خلال إجراءات ومشروعات كبرى

أكد وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، أن "بلاده تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه عبر العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى".

وقال عبد العاطي في بيان له، إن "لدى مصر خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، يمكنها التعامل مع التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون".

وأكد أن "القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية".

وأضاف أن "مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية".

ناصر حاتم

المصدر: RT