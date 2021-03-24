عنصر من "داعش" يسلم نفسه للقوات العراقية بعد 3 سنوات قضاها في الجبال (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، أحد عناصر تنظيم "داعش" وهو يسلمه نفسه في منطقة جبلية عاش فيها لثلاث سنوات متتالية.

وبحسب اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فإن "الداعشي" الذي سلم نفسه يدعى (حسان عبد الله هلال) في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ونقل رسول في بيان صحفي عن هلال قوله، إن "جهاز مكافحة الإرهاب باغتنا أثناء تخرج دورة البشائر، وقتل أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر (أبو جرناس) وأبو ثابت مسؤول الأمنية".

وأضاف: "كما قتل خالد القريشي مسؤول كتيبة الفتح، وأبو غيث أمير مفارز القناصين ومرافقيه، وهم أبو غيث وأبو الفرقان، كما قتلت مجموعة أخرى من عناصر التنظيم".

إقرأ المزيد

وبحسب رسول، فإن "حسان هلال، لم يغادر جبال مخمور منذ ثلاثة أعوام".

المصدر: RT