سفير واشنطن في ليبيا: نتطلع إلى العمل مع حكومة الوحدة لزيادة الاستثمارات الأمريكية

قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتطلع إلى العمل مع حكومة الوحدة الوطنية، معربا عن شكره لرئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي عقد لقاء مع شركات أمريكية.

وأعرب السفير في بيان عن "شكره لرئيس الحكومة الدبيبة على لقائه اليوم بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا".

وأضاف أن بلاده "تتطلع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بهدف تحسين حياة الليبيين".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي"، لافتا إلى أن "الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا".

استمرار التقدم السياسي في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة السفير نورلاند: "شكراً جزيلاً لرئيس... Publiée par U.S. Embassy Libya sur Mercredi 24 mars 2021

المصدر: RT