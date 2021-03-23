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الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لهدم منازل في الشيخ جراح في القدس

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لهدم منازل في الشيخ جراح في القدس
AFP AHMAD GHARABLI
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دعت الخارجية الأمريكية إسرائيل وفلسطين للامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقوض جهود السلام وسط خطط إسرائيل لهدم منازل في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "نعتقد أنه من المهم بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقوض الجهود لتفعيل حل الدولتين".

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وذكرت من بين تلك الخطوات "ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وعمليات هدم المنازل والتحريض على العنف وتقديم تعويضات للمعتقلين بتهم الأعمال الإرهابية".

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على الخطط الإسرائيلية لهدم نحو 200 منزل للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس، مما سيؤدي إلى نزوح آلاف الفلسطينيين.

المصدر: RT

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