المغرب.. الإفراج عن مؤرخ وحقوقي معارض على ذمة محاكمته بتهمة "غسل الأموال"

أمر قاض مغربي، يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجب على ذمة محاكمته بتهمة غسل الأموال، في قضية أثارت قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان قاض قد قرر في أواخر ديسمبر حبس منجب على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال أجنبية تتعلق بإدارته مركز أبحاث في الرباط، فيما نفى منجب الاتهامات.

وبعد نحو شهر صدر حكم بسجنه عاما بتهم "المس بأمن الدولة والنصب"، في قضية تعود إلى عام 2015.

ودخل منجب في إضراب عن الطعام منذ الرابع من مارس الحالي احتجاجا على "الظلم والاضطهاد" و"الاعتقال التعسفي" و"الحكم غيابيا عليه" و"استهداف عائلته وأقاربه بحملات تشهيرية"، ما أثار حملة تضامن من جانب جماعات حقوقية في المغرب وخارجه تدعو لإطلاق سراحه.

وقالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي إن إطلاق سراحه "انتصار جزئي لأن المطلوب ليس السراح المؤقت وإنما إنهاء متابعته والمضايقات والتحرشات سواء في مجال عمله في الجامعة أو في حياته اليومية، بسبب مواقفه ودفاعه عن حقوق الإنسان".

وتنفي السلطات المغربية شن حملة على حرية التعبير، وتقول إن الشرطة والمحاكم تنفذ القانون.

المصدر: "رويترز"