الصدر: مستعد للتعاون مع الحكومة بشأن السلاح المنفلت

أبدى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، استعداده للتعاون مع حكومة مصطفى الكاظمي بشأن السلاح المنفلت.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين".

وأضاف: "أنا على علم انهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".

وتابع الصدر، أن "هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح، يجب ألا يدوم، إذن فلتسارع الحكومة للقيام بعملها على أكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون".

المصدر: RT