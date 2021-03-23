الرئيس اللبناني يبحث مع السفير السعودي تشكيل الحكومة

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة.

الرئيس عون استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة pic.twitter.com/43vcuCMzqW — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 23, 2021

وقال البخاري في تصريح بعد اللقاء إن "المملكة العربية السعودية لطالما أكدت على وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الصامد بوجه كل الأزمات"، مشيرا إلى أن "الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسية الخارجية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ورأى أن "سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني ونحن نحترم هذه السيادة"، مضيفا: "الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وعلى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث فشل الزعماء السياسيون في الاتفاق على خطة إنقاذ، منذ اندلاع الأزمة في 2019، مع توقف تدفقات الدولار وانتشار الاحتجاجات في البلاد على تدهور قيمة العملة المحلية.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب إلى حوالي أربعة أمثالها منذ ذلك الحين، وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.

المصدر: RT