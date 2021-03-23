فلسطين.. 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2196 حالة تعاف في فلسطين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وفي تقرير يومي حول انتشار وباء كورونا في فلسطين أوردت الوزيرة أرقاما تدل على أن النسبة الأكبر من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في قطاع غزة (450)، وتليه الخليل (394)، ونابلس (287)، وجنين (257)، ورام الله والبيرة (197)، ومدينة القدس (191) وطولكرم (169).

وجاء في التقرير أيضا أن 2196 مصابا بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا) تعافوا منه خلال الفترة نفسها. كما أعلنت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9,8%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: وفا