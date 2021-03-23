المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقا للشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا

وقع المغرب وإسرائيل، يوم الإثنين، على اتفاق للشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه "تم خلال لقاء افتراضي، التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين المنتمين للقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير المجال التكنولوجي بين المغرب وإسرائيل".

وأضافت أن هذا الاتفاق، الذي وقعه شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية، وجمعية مصنعي إسرائيل، ويوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، يهدف إلى إقامة حوار مفتوح ودائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة الإسرائيلية للمشغلين وأرباب الأعمال، وإرساء فضاء لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان المغرب قد أعلن في ديسمبر الماضي عن استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وذلك من خلال إعادة فتح مكاتب الاتصال التي كانت قد أغلقت في 2002.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء