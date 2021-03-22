مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية قادمة من ليبيا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا جويا بشأن الساعات القليلة القادمة، حول عاصفة ترابية قادمة من ليبيا تضرب شرق البلاد، وتستمر حتى مساء الثلاثاء.

وقالت الأرصاد الجوية في التحذير، إنه "نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر يتسبب في نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية المكشوفة".

وأضافت أن "حركة الملاحة البحرية ستكون مضطربة في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الموج سيصل إلى أربعة أمتار، فيما قد يتجاوز ارتفاع الموج الخمسة أمتار في خليج السويس".

ناصر حاتم

المصدر: RT