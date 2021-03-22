البحرين تعرب عن تأييدها للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها للمبادرة التي أعلنتها السعودية بوقف إطلاق النار في اليمن بإشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان بـ"المواقف السعودية الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني"، معربة عن تطلعها بأن تلقى هذه المبادرة "تأييدا وترحيبا من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي".

وأكدت اعتزاز البحرين وتقديرها "للدور الأساسي الذي تقوم به السعودية الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية".

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، أعلن أن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن، "تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

المصدر: "وكالة الأنباء البحرينية