السعودية تقترح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن

أعلن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وأشار الوزير إلى أن "المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

وقال الوزير إن بلاده "تدعو حكومة اليمن والحوثيين إلى الموافقة على المبادرة".

وكان عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، أعلن عن استعداد الحركة لوقف عملياتها العسكرية في العمق السعودي مقابل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وشدد على أنه "لا حل سياسيا قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

المصدر: "رويترز" + RT