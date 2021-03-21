الجزائر.. القبض على سائق متهور دهس شرطيا وألقاه وسط الطريق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر سائق سيارة وهو يدهس شرطيا في أثناء تأدية مهامه، قبل أن يفر وتتم ملاحقته وإيقافه لاحقا.

ونشرت صفحة "الموتار المخفي" (سائق الدراجة النارية المتخفي) الواقعة التي تم تسجيلها في العاصمة الجزائرية بفضل كاميرا مثبتة على إحدى الدراجات النارية.

ويظهر المقطع كيف أن سائق السيارة رفض الانصياع لأوامر الشرطي قبل أن يدهسه، لتتم ملاحقته فورا وإيقافه عند أول حاجز أمني.

وأثار الحادث استنكار المعلقين الذين طالبوا بفرض عقوبة على السائق المتهور.

المصدر: RT