إعلان إعادة توحيد وكالة الأنباء الليبية بعد نحو 7 سنوات من الانقسام

تعاود وكالة الأنباء الليبية الرسمية توحيد هيكلها بعد نحو سبع سنوات من الانقسام بين مقرين في الشرق والغرب، وفقا لما أوردت المؤسسة الليبية للإعلام، اليوم الأحد.

إقرأ المزيد

وأعلنت المؤسسة في بيان لرئيسها، محمد عمر بعيو، عن قرار "توحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في المنطقتين الشرقية والغربية، والتابعتين سابقا لحكومتي الوفاق والمؤقتة، في وكالة واحدة كما كان عليه الحال قبل وقوع الانقسام السياسي"​​​.

كما نص القرار على "تشكيل لجنة إدارة مؤقتة للوكالة إلى حين تشكيل مجلس إدارة الوكالة، وفق ما نص عليه قانون إنشائها رقم 17 الصادر سنة 1964".

وأشاد رئيس المؤسسة بما وصفه بـ "الروح الوطنية الطيبة التي تجسدت لدى إدارات الوكالة ومسؤوليها والعاملين فيها، والتي تأتي انعكاسا للمناخ الإيجابي السائد في ليبيا الآن بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".

وانقسمت ليبيا عقب توقيع اتفاق الصخيرات في 2015 بين الشرق، مقر البرلمان المنتخب المدعوم بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب مقر حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا سابقا)، وذلك قبل أن يثمر الحوار الوطني الليبي، برعاية الأمم المتحدة، عن انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة تقود البلاد لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري بحسب خارطة الطريق المتفق عليها.

المصدر: "سبوتنيك"