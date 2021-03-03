مصدر خاص لـRT: الحكومة الليبية شرق البلاد ستعلن استقالتها

أكد مصدر مطلع في تصريح لـRT، أن الحكومة الليبية ستعلن عن استقالتها، وأن هناك لقاء مرتقبا بين رئيسها عبدالله الثني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال أيام.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، للسفير الألماني لدى ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، ومن دون تأجيل.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي في بيان بالخصوص، بأن "صالح شدد كذلك خلال اللقاء في مدينة القبة بشرق البلاد على ضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة".

بدوره، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتسيير الأعمال فايز السراج، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بعدم التواصل مع قيادات الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي.

وشدد السراج في قراره على عدم عقد رؤساء الهيئات والمؤسسات الاجتماعات لقاءات دون إذن، مؤكدا "احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها".

وأشار إلى أن القرار يعود إلى "الرغبة في النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة"، منبها إلى "ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة".

المصدر: RT