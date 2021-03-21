الخارجية الموريتانية: نواكشوط والدوحة تقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية

أفادت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الأحد، بأن نواكشوط والدوحة قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في البيان أنه "بعد اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قالت عبر حسابها على "توتير"، إن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى لقاء في الدوحة مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأضافت الوكالة أن اللقاء "شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين".

وقطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر سنة 2017 في بداية الأزمة الخليجية.

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء + وكالة الأنباء القطرية