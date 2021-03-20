العراق.. طلب لحل البرلمان في التاسع من أكتوبر المقبل

أعلنت كتلة "سائرون" في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، تقديم طلب لحل البرلمان في التاسع من أكتوبر المقبل، أي قبل يوم من موعد الانتخابات المبكرة.

وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الكتل البرلمانية: "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي الذي أجاز لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه من أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان".

وأضاف، أن "الطلب تضمن حل البرلمان في التاسع من أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من ذات الشهر، وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد".

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وتابع الطرفي: "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة، حيث أن جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل المجلس".

وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.

المصدر: RT