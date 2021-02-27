مصدر لـRT: حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى 2022

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن وجود حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى عام 2022.

وقال المصدر لـRT، إن "الانتخابات قد تؤجل من جديد لظروف عديدة، منها الأوضاع الاقتصادية، وعدم اكتمال الاستعدادات لها، فضلا عن وجود رغبة سياسية لإجرائها في العام المقبل".

وأضاف، أن "الموعد المقترح للتأجيل الجديد سيكون في أبريل من عام 2022".

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو المقبل إلا أن الحكومة العراقية أجلتها إلى العاشر من أكتوبر المقبل.

المصدر: RT