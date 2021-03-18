السيسي لجونسون: سد النهضة يمثل لمصر مسألة أمن قومي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل لمصر "مسألة أمني قومي".

وأفادت الرئاسة المصرية، مساء الخميس، في بيان، بأن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من جونسون "تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلا عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة".

وأكد جونسون، حسب البيان، حرصه على استمرار التواصل مع السيسي "لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة".

من جانبه، أعرب السيسي عن "الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة".

كما تطرق السيسي وجونسون إلى "تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة" رئيسها "تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة".

وذكرت الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول كذلك "|تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة"، حيث جدد السيسي في هذا السياق "التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد".

المصدر: RT