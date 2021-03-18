الحوثيون يعلنون إصابة "هدف عسكري مهم" في مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يحيى سريع، عن إصابة "هدف عسكري مهم" إثر عملية هجومية على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال سريع في تغريدة: "بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز".

بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 18, 2021

وكانت القوات التابعة للحركة كثفت من عملياتها العسكرية ضد أهداف سعودية خلال الأسابيع الماضية، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

المصدر: RT