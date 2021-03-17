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اليمن.. طائرة مسيرة تحوم فوق سماء عدن والدفاعات الأرضية تحاول اسقاطها - فيديو

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اليمن.. طائرة مسيرة تحوم فوق سماء عدن والدفاعات الأرضية تحاول اسقاطها - فيديو
الدفاعات الأرضية في عدن تتصدى لطائرة مسيرة في سماء المدينة
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أفاد مراسلنا في اليمن بأن وسائط الدفاع الجوي في مدينة عدن أطلقت النار على طائرة مسيرة تحوم في سماء المدينة في محاولة لإسقاطها.

وأفاد المراسل أن "الطائرة المسيرة لا تزال تحلق فوق سماء المدينة".

يذكر أن الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار يعتقد أنها تابعة للحوثيين، حاولت استهداف مقر قيادة قوات التحالف في عدن اليمنية.

ونقل مراسلنا في عدن عن مصدر في التحالف تأكيده أن قوات الدفاع نجحت في إسقاط الطائرة وتدميرها دون وقوع أي خسائر بشرية، في حين لفت إلى وقوع خسائر مادية.

وأعلنت قيادة التحالف سابقا، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار خلال الأسبوعين الماضية حاولت التحليق والتسلل إلى اجواء الساحل الغربي اليمني.

المصدر: RT

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