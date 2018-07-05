// 26.06.2018 по тикету 15478
التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر قيادته في عدن
AFP Said KHATIB
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نجح الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار يعتقد أنها تابعة للحوثيين، حاولت استهداف مقر قيادة قوات التحالف في مدينة عدن اليمنية.
ونقل مراسلنا في عدن عن مصدر في التحالف تأكيده أن قوات الدفاع نجحت في إسقاط الطائرة وتدميرها دون وقوع أي خسائر بشرية، في حين لفت إلى وقوع خسائر مادية.
جدير بالذكر أن التحالف العربي كان قد أعلن سابقا أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار خلال الأسبوعين الماضية حاولت التحليق والتسلل إلى اجواء الساحل الغربي اليمني.
المصدر: RT
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