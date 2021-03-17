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الكاظمي يوجه بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات

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الكاظمي يوجه بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات
الكاظمي مع الجيش العراقي - أرشيف
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وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2019.

وورد في بيان حكومي: "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وناقش التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة".

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وشدد الكاظمي على "أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية".

 

 

المصدر: RT

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