استمرار المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة المحلية في النجف جنوب العراق

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط مدينة النجف بعد الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري التي تستمر لليوم الثالث على التوالي

ويطالب سكان المدينة الذين شاركوا في التظاهرات باستقالة الحكومة المحلية على خلفية ما اعتبروه قضايا فساد وفشلها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما أحرق المتظاهرون الإطارات ورشقوا عناصر القوات الأمنية بما وقع تحت أيديهم، وقد تضرر مبنى واحد على الأقل بسبب النيران.

وخرجت مظاهرات مماثلة في العديد من المحافظات العراقية الأخرى مثل بابل والديوانية وذي قار والمثنى، وسط دعوات واسعة لاستقالة الحكومات المحلية.

المصدر: رابتلي + RT