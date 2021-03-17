مصر.. حبس ناشطة معروفة بسبب فيروس كورونا

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر بسجن الناشطة المعروفة سناء سيف سنة وستة أشهر بعد إدانتها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

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وجاء في قرار المحكمة أنها في غضون الفترة من 22 إبريل حتي 20 يونيو 2020 أذاعت عمدا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما سبّت بطريق النشر موظفا عاما، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألفاظا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

المصدر: وكالات