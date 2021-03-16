مسؤول بالمجلس الانتقالي الجنوبي يعلق على اقتحام القصر الرئاسي في عدن

علق رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك على اقتحام القصر الرئاسي في عدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

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وكتب بريك في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" "عدن تثأر لأبنائنا في سيؤن.. والجنوب دائما يحلق فوق العلالي بجناحي حضرموت وعدن وبقية محافظات الجنوب هم الجسد لهذين الجناحين ، إرادة شعب الجنوب دوما تنتصر .. أشهد يا عالم".

عدن تثأر لأبنائنا في سيؤن.. والجنوب دائما يحلق فوق العلالي بجناحي حضرموت وعدن وبقية محافظات الجنوب هم الجسد لهذين الجناحين ، إرادة شعب الجنوب دوما تنتصر .. أشهد يا عالم. — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) March 16, 2021

وأفاد مراسل RT في اليمن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن محتجين غاضبين اقتحموا الحاجز الأمني الأول للقصر الرئاسي بعدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

ودعت إلى هذه الاحتجاجات الهيئة العسكرية الجنوبية، العسكريين المتقاعدين وعدد من النقابات العمالية الجنوبية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية ودفع أجور العسكريين.

صلاح العاقل- اليمن

المصدر: RT