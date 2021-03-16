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مراسلنا: محتجون يقتحمون الحاجز الأمني الأول للقصر الرئاسي بعدن

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مراسلنا: محتجون يقتحمون الحاجز الأمني الأول للقصر الرئاسي بعدن
Reuters
احتجاجات في عدن، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أفاد مراسل RT في اليمن، بأن محتجين غاضبين اقتحموا الحاجز الأمني الأول للقصر الرئاسي بعدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

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ولفت المراسل إلى أن قوات الحرس الرئاسي تحاول تفرقتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

ودعت إلى هذه الاحتجاجات الهيئة العسكرية الجنوبية، العسكريين المتقاعدين وعدد من النقابات العمالية الجنوبية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية ودفع أجور العسكريين.

وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين وصلوا إلى الحاجز الأمني والبوابة الرابعة في القصر الرئاسي بعدن.

صلاح العاقل- اليمن

المصدر: RT

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