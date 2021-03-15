اليمن.. جرحى برصاص الأمن لدى تفريق احتجاجات في محافظة حضرموت (فيديو وصور)  

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم الاثنين، برصاص قوات الأمن لدى قيامها بتفريق احتجاجات بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وذكر مراسلنا أن المظاهرات نظمت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في المدينة.

وجاء قمع المحتجين بالرصاص الحي من قبل وحدات تابعة لقوات المنطقة العسكرية الأولى.

RT

RT

ودخلت الاحتجاجات التي شملت حضرموت الساحل والوادي، وتحديدا مدينتي المكلا وسيئون، أسبوعها الثالث.

RT

RT

RT

المصدر: RT