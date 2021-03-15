الخصاونة يوجه الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون في جميع المحافظات الأردنية

وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة.

وخلال ترؤسه اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ووزير الإعلام صخر دودين، ووزير الداخلية وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أكد الخصاونة أن "الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية صحتهم وسلامتهم أولى الأولويات".

وشدد على "ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع من أجل كسر حلقة وباء كورونا الشرس".

ووجّه الخصاونة وزير الداخلية والحكام الإداريين والأجهزة الأمنية "بإنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ومنع زيادة انتشار الوباء بما يؤثر سلبا على القدرات الصحية، ويفاقم الضغط الحاصل على المستشفيات وعلى الكوادر الطبية والتمريضية التي تواصل العمل على مدار الساعة".

على صعيد متصل، ناقش الاجتماع مستجدات برنامج التطعيم ضد وباء كورونا، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتسريع عملية تلقي المطاعيم وتكثيفها، وتأمين وصول أكبر عدد ممكن من المطاعيم الآمنة والفعالة، وضمان توفيرها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

المصدر: "الغد"